|
ФОТОРЕПОРТАЖ: Кубок Беларуси по легкой атлетике стартовал в Бресте
31.05.2017 21:45 — Новости Спорта | БелТА
31 мая в Бресте на стадионе "Брестский" стартовал Кубок Беларуси по легкой атлетике. В соревнованиях принимают участие ведущие спортсмены страны. Очки, набранные на соревнованиях, пойдут не только в личные зачеты, но и в копилки команд.
Фото Екатерины Гараевой
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соревнованиях принимают участие ведущие спортсмены страны. Очки, набранные на соревнованиях в Бресте, пойдут не только в личные зачеты, но и в копилки команд.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии