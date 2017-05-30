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ФОТОРЕПОРТАЖ: Кубок Беларуси по легкой атлетике стартовал в Бресте

31.05.2017 21:45 — Новости Спорта | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Кубок Беларуси по легкой атлетике стартовал в Бресте

31 мая в Бресте на стадионе "Брестский" стартовал Кубок Беларуси по легкой атлетике. В соревнованиях принимают участие ведущие спортсмены страны. Очки, набранные на соревнованиях, пойдут не только в личные зачеты, но и в копилки команд.

Фото Екатерины Гараевой

 
Теги: Брест
 
 
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В соревнованиях принимают участие ведущие спортсмены страны. Очки, набранные на соревнованиях в Бресте, пойдут не только в личные зачеты, но и в копилки команд.

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