ВХЛ. Лопачук продолжит карьеру в «Нефтянике»

В минувшем сезоне 25-летний нападающий сыграл в составе минского «Динамо» 13 матчей и очками не отметился. Также на его счету 6 (2+4) очков в 19 играх за «Динамо-Молодечно».

Напомним, что хоккеист принимал участие в Олимпийской квалификации в Минске в минувшем сентябре. За карьеру в КХЛ форвард в сумме провел 64 матча.