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ВХЛ. Лопачук продолжит карьеру в «Нефтянике»

31.05.2017 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В минувшем сезоне 25-летний нападающий сыграл в составе минского «Динамо» 13 матчей и очками не отметился. Также на его счету 6 (2+4) очков в 19 играх за «Динамо-Молодечно».

Напомним, что хоккеист принимал участие в Олимпийской квалификации в Минске в минувшем сентябре. За карьеру в КХЛ форвард в сумме провел 64 матча.

 
Теги: Минск
 
 
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В минувшем сезоне 25-летний нападающий сыграл в составе минского «Динамо» 13 матчей и очками не отметился.

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