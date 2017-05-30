|
ВХЛ. Лопачук продолжит карьеру в «Нефтянике»
31.05.2017 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
В минувшем сезоне 25-летний нападающий сыграл в составе минского «Динамо» 13 матчей и очками не отметился. Также на его счету 6 (2+4) очков в 19 играх за «Динамо-Молодечно».
Напомним, что хоккеист принимал участие в Олимпийской квалификации в Минске в минувшем сентябре. За карьеру в КХЛ форвард в сумме провел 64 матча.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшем сезоне 25-летний нападающий сыграл в составе минского «Динамо» 13 матчей и очками не отметился.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии