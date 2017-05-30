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Ребров покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
31.05.2017 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров после матча с «Черноморцем» объявил об уходе.
После трех лет работы в клубе Ребров и руководство «Динамо» не стали продлевать контракт.
Ранее сообщалось, что команду, скорее всего, возглавит Александр Хацкевич.
Напомним, ассистент Реброва – Висенте Гомес – также покинул клуб.
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Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров после матча с «Черноморцем» объявил об уходе.
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