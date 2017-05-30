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Белорусский теннисист Владимир Самсонов победил на старте ЧМ в Германии

31.05.2017 21:50 — Новости Спорта | БелТА  
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Белорусский теннисист Владимир Самсонов победил на старте ЧМ в Германии
Владимир Самсонов. Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов победил на старте чемпионата мира по настольному теннису в немецком Дюссельдорфе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ведущий белорусский игрок посеян на турнире под 12-м номером из 96 участников. В первом круге Владимир Самсонов уверенно переиграл Янь Ксинюя, представляющего Азербайджан, - 4:0 (11:8, 11:5, 11:3, 11:2). Александр Ханин, пробившийся в основную сетку из квалификации, уступил представителю Китая Линь Гаоюань - 0:4 (4:11, 3:11, 2:11, 4:11).

В женской части соревнований белоруска Виктория Павлович выиграли в первом матче у Толиу Айкатерини из Греции - 4:0 (12:10, 11:5, 11:5, 11:9). Алина Орловская проиграла Ду Хо Кхем из Китая - 0:4 (6:11, 2:11, 3:11, 8:11).

Чемпионат мира по настольному теннису продлится в Дюссельдорфе до 5 июня. Среди белорусских игроков наиболее успешно на мировых форумах выступал Владимир Самсонов, который является серебряным призером турнира 1997 года в Манчестере.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ведущий белорусский игрок посеян на турнире под 12-м номером из 96 участников. В первом круге Владимир Самсонов уверенно переиграл Янь Ксинюя, представляющего...

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