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Игроки «Славии» выкупили билеты на матч с минским «Динамо», чтобы извиниться перед болельщиками за неудачную игру

31.05.2017 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На матч 11-го тура чемпионата Беларуси «Славия» – «Динамо» Минск вход для зрителей будет свободный.

Все билеты выкупили футболисты клуба из Мозыря. Таким образом, игроки хотят извиниться перед болельщиками за неудачный старт сезона.

Матч пройдет 4 июня в Мозыре. Начало — в 17.30.

 
Теги: Минск
 
 
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На матч 11-го тура чемпионата Беларуси «Славия» – «Динамо» Минск вход для зрителей будет свободный.

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