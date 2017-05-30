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Игроки «Славии» выкупили билеты на матч с минским «Динамо», чтобы извиниться перед болельщиками за неудачную игру
31.05.2017 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
На матч 11-го тура чемпионата Беларуси «Славия» – «Динамо» Минск вход для зрителей будет свободный.
Все билеты выкупили футболисты клуба из Мозыря. Таким образом, игроки хотят извиниться перед болельщиками за неудачный старт сезона.
Матч пройдет 4 июня в Мозыре. Начало — в 17.30.
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Игроки «Славии» выкупили билеты на матч с минским «Динамо», чтобы извиниться перед болельщиками за неудачную игру
На матч 11-го тура чемпионата Беларуси «Славия» – «Динамо» Минск вход для зрителей будет свободный.
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