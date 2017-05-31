Футбольная молодежка России разгромила одногодок из Беларуси – 7:0

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Игроки молодежной сборной Российской Федерации (не старше 21 года) разгромили своих сверстников из Беларуси в контрольном матче со счетом 7:0.

Игра прошла в среду 31 мая на московском стадионе "Октябрь" и завершилась с сухим счетом в пользу россиян. В матче дублем отметился Зелимхан Бакаев (82-я и 90-я минуты).