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Футбольная молодежка России разгромила одногодок из Беларуси – 7:0

31.05.2017 22:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая – Sputnik. Игроки молодежной сборной Российской Федерации (не старше 21 года) разгромили своих сверстников из Беларуси в контрольном матче со счетом 7:0.

Игра прошла в среду 31 мая на московском стадионе "Октябрь" и завершилась с сухим счетом в пользу россиян. В матче дублем отметился Зелимхан Бакаев (82-я и 90-я минуты).

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Полузащитник сборной России U-21: «7:0 в матче с белорусами – хороший счет. Наш вратарь в перерыве сказал, что надо еще десять забить»
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