МИНСК, 31 мая — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" занял десятое место в рейтинге Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам трех последних сезонов, свидетельствуют данные на сайте КХЛ .

24 мая Совет директоров КХЛ утвердил основные направления развития лиги, многие из которых в СМИ окрестили "революционными". Так, руководство приняло решение о сокращении команд в чемпионате с 29 до 24, а потолок зарплат снизится и с сезона 2019/2020 должен стать жестким. Уже известно, что в будущем розыгрыше не выступят новокузнецкий "Металлург" и загребский "Медвешчак".

"Решение о том, что новокузнецкий "Металлург" не будет включен в число участников чемпионата 2017/18, было болезненным для многих, но неизбежным для дальнейшего развития лиги. Этот шаг — первый в поэтапном сокращении количества клубов до 24", — говорится в сообщении, размещенном на сайте КХЛ.

В КХЛ подчеркнули, что "клубы не исключаются из лиги", так как такого понятия не существует в регламенте. "Согласно статье 8 Спортивного регламента, состав участников каждого сезона определяется и утверждается Советом директоров КХЛ перед началом каждого сезона. Рейтинг создан для того, чтобы Совет директоров КХЛ мог принимать решения на основании объективной оценки клубов и с учетом всех параметров", — пояснили в КХЛ.

Всего, по данным лиги, обозначено восемь параметров, согласно которым оцениваются клубы: спортивные достижения (30%), расходы на оплату труда игроков (20%), ТВ-спрос (15%), наличие государственного финансирования (10%), заполняемость арены (10%), несвоевременная выплата зарплат игрокам (5%), вместимость дворца (5%) и потенциал локального рынка (5%). Рейтинг рассчитан на основании результатов за последние три сезона.

Согласно рейтингу, опубликованному на сайте КХЛ, минское "Динамо" занимает десятую строчку. Лидируют в топе СКА, "Йокерит" и ЦСКА. Замыкают список "Амур", "Югра" и "Лада", которые, как сообщали ранее СМИ, являются основными кандидатами на исключение из лиги в будущем.

"Основная идея рейтинга — это вспомогательный инструмент Совета директоров для принятия решения о составе участников чемпионата КХЛ. Важно отметить, что при рассмотрении заявок зарубежных клубов они тоже будут оцениваться по параметрам рейтинга", — говорится в сообщении.

Напомним, "зубры" выступают в КХЛ с сезона-2008/09. За девять сезонов минчане четыре раза выходили в плей-офф Кубка Гагарина. Последний раз "динамовцы" выступали в нокаут-раунде в розыгрыше-2016/17. Команда потерпела поражение в 1/8 от ярославского "Локомотива" (1:4) . К слову, "Локо" в рейтинге КХЛ расположился на восьмом месте.

В последнее время эксперты советуют минскому "Динамо" самостоятельно покинуть КХЛ. Это связано с тем, что руководство страны приняло решение постепенно отказаться от легионеров . Многие уверены, что полный отказ от иностранной помощи негативно повлияет на команду и та не сможет больше показывать результат.

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