ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское "Динамо" заняло десятое место в рейтинге КХЛ

31.05.2017 22:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" занял десятое место в рейтинге Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам трех последних сезонов, свидетельствуют данные на сайте КХЛ.

Минское "Динамо" заняло десятое место в рейтинге КХЛ
© Фото: пресс-служба президента РБ
Лукашенко поговорил с детьми о легионерах в хоккее и их зарплатах

24 мая Совет директоров КХЛ утвердил основные направления развития лиги, многие из которых в СМИ окрестили "революционными". Так, руководство приняло решение о сокращении команд в чемпионате с 29 до 24, а потолок зарплат снизится и с сезона 2019/2020 должен стать жестким. Уже известно, что в будущем розыгрыше не выступят новокузнецкий "Металлург" и загребский "Медвешчак".

"Решение о том, что новокузнецкий "Металлург" не будет включен в число участников чемпионата 2017/18, было болезненным для многих, но неизбежным для дальнейшего развития лиги. Этот шаг — первый в поэтапном сокращении количества клубов до 24", — говорится в сообщении, размещенном на сайте КХЛ.

В КХЛ подчеркнули, что "клубы не исключаются из лиги", так как такого понятия не существует в регламенте. "Согласно статье 8 Спортивного регламента, состав участников каждого сезона определяется и утверждается Советом директоров КХЛ перед началом каждого сезона. Рейтинг создан для того, чтобы Совет директоров КХЛ мог принимать решения на основании объективной оценки клубов и с учетом всех параметров", — пояснили в КХЛ.

Всего, по данным лиги, обозначено восемь параметров, согласно которым оцениваются клубы: спортивные достижения (30%), расходы на оплату труда игроков (20%), ТВ-спрос (15%), наличие государственного финансирования (10%), заполняемость арены (10%), несвоевременная выплата зарплат игрокам (5%), вместимость дворца (5%) и потенциал локального рынка (5%). Рейтинг рассчитан на основании результатов за последние три сезона.

Согласно рейтингу, опубликованному на сайте КХЛ, минское "Динамо" занимает десятую строчку. Лидируют в топе СКА, "Йокерит" и ЦСКА. Замыкают список "Амур", "Югра" и "Лада", которые, как сообщали ранее СМИ, являются основными кандидатами на исключение из лиги в будущем.

"Основная идея рейтинга — это вспомогательный инструмент Совета директоров для принятия решения о составе участников чемпионата КХЛ. Важно отметить, что при рассмотрении заявок зарубежных клубов они тоже будут оцениваться по параметрам рейтинга", — говорится в сообщении.     

Напомним, "зубры" выступают в КХЛ с сезона-2008/09. За девять сезонов минчане четыре раза выходили в плей-офф Кубка Гагарина. Последний раз "динамовцы" выступали в нокаут-раунде в розыгрыше-2016/17. Команда потерпела поражение в 1/8 от ярославского "Локомотива" (1:4). К слову, "Локо" в рейтинге КХЛ расположился на восьмом месте.

В последнее время эксперты советуют минскому "Динамо" самостоятельно покинуть КХЛ. Это связано с тем, что руководство страны приняло решение постепенно отказаться от легионеров. Многие уверены, что полный отказ от иностранной помощи негативно повлияет на команду и та не сможет больше показывать результат.

Читайте также:

Хоккейный агент: нужно обновить состав клуба "Динамо-Минск" >>

Первый пошел: Кевин Лаланд больше не "зубр" >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство КХЛ составило специальный рейтинг, который будет помогать Совету директоров принимать решение о составе участников чемпионата на будущие сезоны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ВХЛ. Лопачук продолжит карьеру в «Нефтянике»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика