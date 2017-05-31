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Ролан Гаррос: Саснович вылетела во втором круге турнира

31.05.2017 20:44 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая – Sputnik. Теннисистка из Беларуси Александра Саснович покидает турнир серии Большого шлема "Ролан Гаррос": она уступила во втором круге китайской спортсменке Чжан Шуай.

Ролан Гаррос: Саснович вылетела во втором круге турнира
© AFP/ Eric FEFERBERG
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Во встрече, которая прошла в Париже в среду, китаянка обыграла белоруску в трех сетах: 6:2; 4:6, 6:3. 

Матч между Шуай, которая в настоящее время является 34-й ракеткой мира, и Саснович (98) продолжался чуть более двух часов. 

В первом круге белорусская спортсменка была сильнее швейцарки Виктории Голубич, которую обыграла в трех сетах (4:6; 7:5; 6:3). 

Открытый чемпионат Франции завершится, призовой фонд которого в текущем году составляет 36 миллионов евро, завершится 11 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Матч между Шуай, которая в настоящее время является 34-й ракеткой мира, и Саснович (98) продолжался чуть более двух часов.

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