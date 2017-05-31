ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЛеБрон Джеймс: «Трудно быть черным в Америке»

01.06.2017 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс выступил с заявлением против расизма после того, как на воротах его дома в Лос-Анджелесе появилась надпись «Нигер».

«Пока я готовлюсь к одному из главных событий в спорте, расизм и все, что ему сопутствует, вновь заявляет о себе. От себя и от имени своей семьи хочу сказать – если я должен как-то выразить собственное мнение касательно всего этого – что я примирился с этим. Моя семья в безопасности. Они в безопасности, и это самое важное.

Но подобные инциденты просто показывают, что расизм всегда останется частью мира, частью Америки. Ненависть продолжает бытовать в Америке, особенно ненависть к афроамериканцам. Хотя она и скрывается в большинстве случаев. Мы знаем, что люди скрывают свои лица и будут говорить разные  вещи о вас, когда видят улыбку на вашем лице. Это продолжается каждый день.

Я всегда вспоминаю мать Эмметта Тилла и причину, по которой она решила оставить гроб с телом сына открытым – она хотела, чтобы весь мир увидел, через что прошел ее сын за то, что был черным в Америке и пострадал за это.

Не важно, сколько у тебя денег. Не важно, насколько ты знаменит. Не важно, сколько людей тобой восхищаются. В любом случае трудно быть черным в Америке. Нашему обществу и нам, афроамериканцам, еще потребуется немало сделать для того, чтобы мы почувствовали себя равными в Америке», – сказал Джеймс.  

Джеймс говорит об убийстве 14-летнего подростка Эмметта Тилла в 1955-м году в Миссисипи. Его смерть стала толчком для начала движения за гражданские права в США.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс выступил с заявлением против расизма после того, как на воротах его дома в Лос-Анджелесе появилась надпись «Нигер».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Мбаппе хочет перейти в «Реал», несмотря на интерес «Манчестер Сити»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика