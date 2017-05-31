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Мбаппе хочет перейти в «Реал», несмотря на интерес «Манчестер Сити»
01.06.2017 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе выразил желание продолжить карьеру в
Ради перехода в мадридский клуб 18-летний француз готов отклонить предложение
Ранее сообщалось, что за трансфер форварда «Реал» и «Манчестер Сити» готовы заплатить 130 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Мбаппе провел за
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Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе выразил желание продолжить карьеру в «Реале».
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