Алишер Усманов: «Без должной поддержки руководства наследие Венгера в «Арсенале» может быть запятнано»

Российский миллиардер и акционер «Арсенала» прокомментировал решение клуба продлить контракт с Арсеном Венгером.

«Я доволен тем, что продолжит работу с «Арсеналом» в ближайшие два года, так как это один из лучших тренеров .

Теперь очень важно, чтобы он получил полную поддержку от руководства и крупнейшего акционера клуба.

У него есть отличная возможность добиться с командой успеха, которого заслуживают болельщики, и наследия, которого заслуживает его долгосрочный вклад в клуб.

Но без должной поддержки руководства есть серьезный риск, что наследие Венгера в будет запятнано.

Если поддержки не будет, мы готовы выступить и приложить все усилия, чтобы добиться успеха на поле и за его пределами», – сказал Усманов.