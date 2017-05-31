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Алишер Усманов: «Без должной поддержки руководства наследие Венгера в «Арсенале» может быть запятнано»

01.06.2017 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский миллиардер и акционер «Арсенала» Алишер Усманов прокомментировал решение клуба продлить контракт с Арсеном Венгером.

«Я доволен тем, что Арсен Венгер продолжит работу с «Арсеналом» в ближайшие два года, так как это один из лучших тренеров Европы.

Теперь очень важно, чтобы он получил полную поддержку от руководства и крупнейшего акционера клуба.

У него есть отличная возможность добиться с командой успеха, которого заслуживают болельщики, и наследия, которого заслуживает его долгосрочный вклад в клуб.

Но без должной поддержки руководства есть серьезный риск, что наследие Венгера в «Арсенале» будет запятнано.

Если поддержки не будет, мы готовы выступить и приложить все усилия, чтобы добиться успеха на поле и за его пределами», – сказал Усманов.

 
 
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Российский миллиардер и акционер «Арсенала» Алишер Усманов прокомментировал решение клуба продлить контракт с Арсеном Венгером.

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