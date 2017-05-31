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Алишер Усманов: «Без должной поддержки руководства наследие Венгера в «Арсенале» может быть запятнано»
01.06.2017 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский миллиардер и акционер «Арсенала»
«Я доволен тем, что
Теперь очень важно, чтобы он получил полную поддержку от руководства и крупнейшего акционера клуба.
У него есть отличная возможность добиться с командой успеха, которого заслуживают болельщики, и наследия, которого заслуживает его долгосрочный вклад в клуб.
Но без должной поддержки руководства есть серьезный риск, что наследие Венгера в
Если поддержки не будет, мы готовы выступить и приложить все усилия, чтобы добиться успеха на поле и за его пределами», – сказал Усманов.
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Алишер Усманов: «Без должной поддержки руководства наследие Венгера в «Арсенале» может быть запятнано»
Российский миллиардер и акционер «Арсенала» Алишер Усманов прокомментировал решение клуба продлить контракт с Арсеном Венгером.
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