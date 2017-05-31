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«МЮ» проведет переговоры с Ибрагимовичем о продлении контракта
01.06.2017 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сообщается, что манкунианцы воодушевлены темпами восстановления 35-летнего шведа, который также не прочь сесть за стол переговоров.
Год назад Ибрагимович подписал с «МЮ» контракт по схеме «1+1». В 28 матчах минувшего чемпионата Англии он забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.
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