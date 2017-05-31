Владимир Курнев: «Ситуация с вызовом Сароки в армию довольно странная»

Известный тренер Владимир Курнев поделился мнением о неприезде форварда минского «Динамо» Антона Сароки в сборную Беларуси.

— Тренерский штаб рассчитывал на Антона Сароку, но он не сможет помочь сборной Беларуси в ближайших матчах…

— При всем уважении, но Антон пока не тот футболист, которому сложно найти замену. Тем не менее ситуация довольно странная. Спортсмена посреди сезона вызывают по вопросам службы в армии. Это же должно кем-то контролироваться! Совершенно неправильно, что во время соревновательного периода игрока отрывают от его работы. К тому же его вызвали не куда-нибудь, а в национальную дружину… – заявил Курнев.

Напомним, Сарока не прибыл в расположение сборной Беларуси из-за необходимости пройти сборы в армии .