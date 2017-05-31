Дмитрий Камышик: «Ни я, ни врачи не могут пока ничего сказать касаемо моего спортивного будущего»

Экс-гандболист БГК им. Мешкова Дмитрий Камышик рассказал о своем самочувствии.

— Все хорошо. Но не для игры в гандбол такого уровня, который демонстрировали в минувшие выходные БГК и СКА. Ни я, ни врачи не могут пока ничего сказать касаемо моего спортивного будущего. И здесь все зависит не только от меня — скорее, от природы организма и его способности восстановления, – сказал Камышик.

Напомним, гандболист не выступает уже больше года. Минувшим летом Камышик попал в ДТП в Тайланде, где сломал ногу и перенес две операции.