Голкипер «Крумкачоў» Костюкевич: «Сохранение прописки? Нет. Это задача для слабых команд»

Голкипер «Крумкачоў» не рассказал о конкретных задачах «Крумкачоў» на сезон-2017.

— Наверняка ожидания в команде после назначения Владимира Пятенко были более оптимистичными.

— Конечно. Мы думали, что стали опытнее, мастеровитее. Но, как оказалось, соперники тоже не стоят на месте, прогрессируют. Поэтому я для себя сделал вывод: при выходе на поле никогда нельзя допускать мысли, что ты сильнее кого-то. Выходить и биться нужно с любым соперником. Чемпионат у нас достаточно ровный, если брать в общем. Когда каждый это поймёт и будет бороться так же, как в матче против «Ислочи», тогда и появится результат. Сейчас перед нами стоят более конкретные задачи, к выполнению которых мы постепенно движемся. Конкретно о них говорить не буду, поскольку это наша внутренняя кухня.

— Сохранение прописки в элитном дивизионе?

— Нет. Это задача для слабых команд. Зачем тогда вообще выходить играть? У нас есть стремления, и они гораздо более высокие, чем просто борьба за место в высшей лиге, – сказал Костюкевич.

Отметим, после 10 матчей «вороны» с 11 очками занимают 11-е место среди 16 команд.