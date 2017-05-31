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Футболисты сборной Беларуси в третий раз сыграют с командой Швейцарии

01.06.2017 09:01 — Новости Спорта | БелТА  
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Футболисты сборной Беларуси в третий раз сыграют с командой Швейцарии
Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси проведут сегодня товарищеский матч в гостях у команды Швейцарии. Игра состоится в Невшателе и в 21.35 будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская сборная готовилась к сегодняшнему поединку в Минске, а накануне прибыла в Швейцарию и вечером провела разминку на поле "Стад де ля Маладьер", вмещающем 12,5 тыс. зрителей. Главный тренер белорусов Игорь Криушенко в этой игре рассчитывает в основном на футболистов из чемпионата страны. Состав во многом экспериментальный, но, несмотря на это, тренеры настраивают команду на положительный результат в матче с сильным соперником. Ранее сборные Беларуси и Швейцарии дважды встречались в отборочном турнире Евро-2000, и оба раза успех был на стороне швейцарцев - 2:0 в Лозанне и 1:0 в Минске. В майском рейтинге Международной федерации футбола Швейцария занимает 9-е место, Беларусь находится на 78-й позиции.

Сегодняшний матч станет для обеих команд проверкой сил перед отборочными поединками чемпионата мира-2018. Сборная Беларуси 9 июня на "Борисов-Арене" примет футболистов Болгарии, а Швейцария сыграет в гостях у команды Фарерских островов. После 5 туров белорусы занимают 5-е место в квалификационной группе А, набрав всего 2 очка. Швейцарцы лидируют в группе В, имея 15 очков из 15 возможных.

Накануне один из соперников сборной Беларуси по квалификации ЧМ команда Нидерландов провела гостевой спарринг с футболистами Марокко и победила 2:1.Сборная Италии разгромила Сан-Марино 8:0.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская сборная готовилась к сегодняшнему поединку в Минске, а накануне прибыла в Швейцарию и вечером провела разминку на поле "Стад де ля Маладьер", вмещающем...

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