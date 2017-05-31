Дмитрий Алисейко: «Был интерес со стороны «Энтеллы» из серии Б. Но я вместо просмотра укатил на отдых»

Защитник брестского «Динамо» Дмитрий Алисейко рассказал, что мог перейти в итальянскую серию Б.

— Правда, что с Брестом ты договорился о контракте за два-три дня?

— Да. Мне и Криушенко зимой звонил, но я ему ничего не обещал. А потом вышел на связь Владимир Иванович Журавель. Встретились с ним в офисе клуба в Минске. Решение принял без сомнений. Очень хотелось поработать с этим тренером.

— В итальянскую серию «В» зимой действительно звали?

— Был интерес со стороны «Энтеллы». Это середняк чемпионата. Команда и завершила сезон в самой середине таблицы. Но требовалось ехать на просмотр, а я не захотел. Вместо этого укатил на отдых, а там и Журавель позвонил, – рассказал Алисейко.