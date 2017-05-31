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Дмитрий Алисейко: «Был интерес со стороны «Энтеллы» из серии Б. Но я вместо просмотра укатил на отдых»
01.06.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник брестского «Динамо» Дмитрий Алисейко рассказал, что мог перейти в итальянскую серию Б.
— Правда, что с Брестом ты договорился о контракте за два-три дня?
— Да. Мне и Криушенко зимой звонил, но я ему ничего не обещал. А потом вышел на связь Владимир Иванович Журавель. Встретились с ним в офисе клуба в Минске. Решение принял без сомнений. Очень хотелось поработать с этим тренером.
— В итальянскую серию «В» зимой действительно звали?
— Был интерес со стороны «Энтеллы». Это середняк чемпионата. Команда и завершила сезон в самой середине таблицы. Но требовалось ехать на просмотр, а я не захотел. Вместо этого укатил на отдых, а там и Журавель позвонил, – рассказал Алисейко.
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Дмитрий Алисейко: «Был интерес со стороны «Энтеллы» из серии Б. Но я вместо просмотра укатил на отдых»
Защитник брестского «Динамо» Дмитрий Алисейко рассказал, что мог перейти в итальянскую серию Б.
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