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Людас Румбутис: «Первый тайм мне понравился. Моменты у нас были даже после перерыва. Но в целом, получили по делу»

01.06.2017 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис прокомментировал поражение от России (0:7) в товарищеском матче.

- По игре не сложилось впечатления, что сборная Беларуси заслужила такого результата.

– Надо посмотреть статистику. Мне кажется у России все, что попало в створ, то и залетело. Если в первом тайме с 20-й минуты у нас начало что-то получаться, появились моменты, то после замен… Но тут надо пояснить, что изначально до старта отборочного турнира хотели на хорошем сопернике проверить вторые номера. Парни вышли и… Но в целом первый тайм мне понравился. Моменты у нас были. Даже после перерыва, когда россияне уже стали «баловаться», получилась создавать опасность у чужих ворот. Это я к тому, что если бы такой счет, и у нас не одного опасного момента не было за игру, то я бы с ума сошел. Но в целом получили по делу, хоть результат и не был в этой игре первостепенным для нас. Теперь будем это все обдумывать, анализировать – мы получили уйму информации.

- Вы произвели восемь замен в перерыве, и одну на 8-й минуте. Что там произошло?

Громыко получил удар по голеностопу и из-за этого что-то с коленом случилось. Точный диагноз поставим завтра в Минске. Вообще мы сильно рассчитывали на Валеру. Это игрок хорошего уровня и один из лидеров нашей команды. Но, к сожалению, пришлось прибегнуть к вынужденной замены. А так я еще пред матчем сказал, что сыграют все, кто приехал – так и вышло.

- Объясните рокировку на острие атаки во втором тайме. Сначала впереди играл Бахар, а после поменялся местами с Шибуном.

– Миша Шибун не играет за основной состав «Шахтера». И это сказывается. Решили дать сыграть ему всю игру. К середине второго тайма он уже наелся. Поэтому принял решение поменять их местами, чтобы с краю играл более свежий игрок, – сказал Румбутис.

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Теги: Минск
 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис прокомментировал поражение от России (0:7) в товарищеском матче.

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