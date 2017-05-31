1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Питтсбурга" лидируют в финальной серии плей-офф Кубка Стэнли в противостоянии с "Нэшвиллом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором матче в борьбе за почетный трофей "пингвины" на своей площадке нанесли поражение соперникам со счетом - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0). Решающими в матче стали стартовые минуты третьего периода, уже к 44-й минуте гости вели с преимуществом в три шайбы. Голом отметился и российский нападающий Евгений Малкин, который в ходе нынешнего плей-офф лидирует в списке бомбардиров с 26 очками - 9 голов и 17 голевых передач в 21 игре.

"Питтсбург", который является действующим обладателем Кубка Стэнли, ведет в серии до четырех побед с "Нэшвиллом" 2:0, теперь команды проведут два поединка на площадке "Предаторз" - 3 и 5 июня. Если в предстоящих матчах "пингвины" не смогут дважды выиграть, то финалисты встретятся в Питтсбурге 8 июня.-0-