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Швейцария – Беларусь. На матч в 34-тысячном городе продано почти 11 тысяч билетов

01.06.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщил ведущий АБФФ-ТВ Дмитрий Герчиков, на товарищеский матч между сборными Швейцарии и Беларуси продано 10,5 тысяч билетов из 11 тысяч.

Таким образом, на матче ожидается аншлаг: оставшиеся квитки будут распроданы в день игры.

Встреча пройдет в городе Невшатель, в котором проживает 33,7 тысяч человек.

 
 
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Как сообщил ведущий АБФФ-ТВ Дмитрий Герчиков, на матч между сборными Швейцарии и Беларуси продано 10,5 тысяч билетов из 11 тысяч.

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