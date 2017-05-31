Швейцария – Беларусь. На матч в 34-тысячном городе продано почти 11 тысяч билетов

Как сообщил ведущий АБФФ-ТВ Дмитрий Герчиков, на товарищеский матч между сборными Швейцарии и Беларуси продано 10,5 тысяч билетов из 11 тысяч.

Таким образом, на матче ожидается аншлаг: оставшиеся квитки будут распроданы в день игры.

Встреча пройдет в городе Невшатель, в котором проживает 33,7 тысяч человек.