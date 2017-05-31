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Швейцария – Беларусь. На матч в 34-тысячном городе продано почти 11 тысяч билетов
01.06.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщил ведущий АБФФ-ТВ Дмитрий Герчиков, на товарищеский матч между сборными Швейцарии и Беларуси продано 10,5 тысяч билетов из 11 тысяч.
Таким образом, на матче ожидается аншлаг: оставшиеся квитки будут распроданы в день игры.
Встреча пройдет в городе Невшатель, в котором
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Как сообщил ведущий АБФФ-ТВ Дмитрий Герчиков, на матч между сборными Швейцарии и Беларуси продано 10,5 тысяч билетов из 11 тысяч.
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