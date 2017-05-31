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Ведущий ТК «Мозырь»: «Ндойе дал интервью по-русски. Это показатель уважения к культуре Беларуси, где большинство говорит на языке Пушкина, Толстого и Достоевского»

01.06.2017 11:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Необъявленный в эфире ведущий телеканала «Мозырь» в своем репортаже высказал мнение, что интервью сенегальского голкипера «Славии» на русском языке – это показатель уважения к культуре Беларуси.

«В завершение рассказа о матче в Слуцке – интервью с Исса Ндойе, который сам изъявил желание дать его на русском языке. Это не может не вызывать уважения, ведь это показатель уважения со стороны сенегальского голкипера к культуре Беларуси, где большинство граждан говорят на языке Пушкина, Толстого и Достоевского», – сказал ведущий в эфире «Футбольного обозрения».

Интервью Ндойе на русском языке можно посмотреть здесь.

 
 
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Необъявленный в эфире ведущий телеканала «Мозырь» в своем репортаже высказал мнение, что интервью сенегальского голкипера «Славии» на русском языке – это...

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