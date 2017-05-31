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Рейтинг ФИФА. Сборная Беларуси опустилась на 83-е место, пропустив вперед Сирию, Бенин, Азербайджан и Китай
01.06.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-служба ФИФА опубликовала рейтинг сборных по итогам выступлений команд в мае. В топ-10 команд изменений не произошло.
Сборная Беларуси опустилась с 78-го на 83-е место, пропустив вперед Китай, Бенин, Сирию и Азербайджан.
Топ-10 сборных:
1 (-). Бразилия
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Рейтинг ФИФА. Сборная Беларуси опустилась на 83-е место, пропустив вперед Сирию, Бенин, Азербайджан и Китай
Пресс-служба ФИФА опубликовала рейтинг сборных по итогам выступлений команд в мае.
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