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Рейтинг ФИФА. Сборная Беларуси опустилась на 83-е место, пропустив вперед Сирию, Бенин, Азербайджан и Китай

01.06.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-служба ФИФА опубликовала рейтинг сборных по итогам выступлений команд в мае. В топ-10 команд изменений не произошло.

Сборная Беларуси опустилась с 78-го на 83-е место, пропустив вперед Китай, Бенин, Сирию и Азербайджан.

Топ-10 сборных:

1 (-). Бразилия
2 (-). Аргентина
3 (-). Германия
4 (-). Чили
5 (-). Колумбмя
6 (-). Франция
7 (-). Бельгия
8 (-). Португалия
9 (-). Швейцария
10 (-). Испания...
83 (78). Беларусь

 
 
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Пресс-служба ФИФА опубликовала рейтинг сборных по итогам выступлений команд в мае.

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