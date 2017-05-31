Николай Ходасевич: «Ну сколько это может продолжаться? Наверняка что-то забьем в матче со Швейцарией»

Белорусский телеведущий Николай Ходасевич сделал прогноз на товарищеский матч Швейцария – Беларусь.

«Давайте попробуем найти интерес к товарищескому матчу между сборными Швейцарии и Беларуси помимо тактических тонкостей и дебюта новичков. Естественно, не будем играть против команды Игоря Криушенко: это не в моих правилах. А вот ставка, что обе команды забьют, мне видится интересной.

Понятно, что эксперементальный состав не будет надежен в обороне, и мы от 9-й команды в рейтинге ФИФА, допускаю с большой долей вероятности, пропустим. А вот то, что не забьем... Ну сколько это может продолжаться? Наверняка что-то забьем.

Швейцарцы, вероятно, будут преследовать какие-то свои цели. А возможно, так игра будет складываться, что наши добьются успеха в атаке.

Так что обе забьют. Думаю, нам стоит рассчитывать на положительные эмоции хотя бы в канун противостояния. А что будет в реальности – увидим», – сказал Ходасевич.