Юрий Пунтус: «Оскорбления с трибун? Всем рот не закроешь. Пусть это только горстка недоброжелателей, но слышать все равно неприятно»

Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал свой аутсайдерский статус и оскорбления болельщиков с трибун.

«Хочу верить, что мы сумеем выйти из того положения, куда попали и начнем бороться хотя бы за то место, которое соответствует нашему потенциальному уровню.

В жизни и футболе в частности важно везение. Но главное – это терпение. Тренеру и команде его не так трудно добиться. А вот терпение болельщиков и руководства – очень тяжелый момент. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в трудную минуту с трибун было слышно не то, что я сейчас не буду повторять. Хотя всем рот не закроешь. Пусть это только горстка недоброжелателей, но слышать все равно неприятно», – сказал Пунтус в эфире «Футбольного обозрения».

По итогам 10 туров «Славия» с 7 очками занимает 14 место, уступая лишь «Ислочи» и «Нафтану», начинавшим сезон с отрицательными баллами.