ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрий Пунтус: «Оскорбления с трибун? Всем рот не закроешь. Пусть это только горстка недоброжелателей, но слышать все равно неприятно»

01.06.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал свой аутсайдерский статус и оскорбления болельщиков с трибун.

«Хочу верить, что мы сумеем выйти из того положения, куда попали и начнем бороться хотя бы за то место, которое соответствует нашему потенциальному уровню.

В жизни и футболе в частности важно везение. Но главное – это терпение. Тренеру и команде его не так трудно добиться. А вот терпение болельщиков и руководства – очень тяжелый момент. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в трудную минуту с трибун было слышно не то, что я сейчас не буду повторять. Хотя всем рот не закроешь. Пусть это только горстка недоброжелателей, но слышать все равно неприятно», – сказал Пунтус в эфире «Футбольного обозрения».

По итогам 10 туров «Славия» с 7 очками занимает 14 место, уступая лишь «Ислочи» и «Нафтану», начинавшим сезон с отрицательными баллами.

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал свой аутсайдерский статус и оскорбления болельщиков с трибун.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Рейтинг ФИФА. Сборная Беларуси опустилась на 83-е место, пропустив вперед Сирию, Бенин, Азербайджан и Китай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика