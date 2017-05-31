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Юрий Пунтус: «Оскорбления с трибун? Всем рот не закроешь. Пусть это только горстка недоброжелателей, но слышать все равно неприятно»
01.06.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал свой аутсайдерский статус и оскорбления болельщиков с трибун.
«Хочу верить, что мы сумеем выйти из того положения, куда попали и начнем бороться хотя бы за то место, которое соответствует нашему потенциальному уровню.
В жизни и футболе в частности важно везение. Но главное – это терпение. Тренеру и команде его не так трудно добиться. А вот терпение болельщиков и руководства – очень тяжелый момент. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в трудную минуту с трибун было слышно не то, что я сейчас не буду повторять. Хотя всем рот не закроешь. Пусть это только горстка недоброжелателей, но слышать все равно неприятно», – сказал Пунтус в эфире «Футбольного обозрения».
По итогам 10 туров «Славия» с 7 очками занимает 14 место, уступая лишь «Ислочи» и «Нафтану», начинавшим сезон с отрицательными баллами.
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Юрий Пунтус: «Оскорбления с трибун? Всем рот не закроешь. Пусть это только горстка недоброжелателей, но слышать все равно неприятно»
Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал свой аутсайдерский статус и оскорбления болельщиков с трибун.
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