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«Атлетико» проиграл суд и точно не сможет покупать игроков летом

01.06.2017 12:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Атлетико».

Мадридский клуб точно не сможет производить трансферы летом.

«Атлетико» ранее был наказан запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов из-за нарушений, допущенных при приобретении несовершеннолетних футболистов.

Мадридский клуб не покупал игроков в январе 2017 года и попытался снять запрет на предстоящее лето. Однако арбитражный суд отклонил апелляцию.

 
 
Ссылка на источник 24
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Атлетико».

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