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«Атлетико» проиграл суд и точно не сможет покупать игроков летом
01.06.2017 12:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Атлетико».
Мадридский клуб точно не сможет производить трансферы летом.
«Атлетико» ранее был наказан запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов из-за нарушений, допущенных при приобретении несовершеннолетних футболистов.
Мадридский клуб не покупал игроков в январе 2017 года и попытался снять запрет на предстоящее лето. Однако арбитражный суд отклонил апелляцию.
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Атлетико».
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