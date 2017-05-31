|
ТК «Мозырь» удалил видео, в котором ведущий назвал интервью сенегальского голкипера «Славии» на русском языке показателем уважения к белорусской культуре
01.06.2017 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Телеканал «Мозырь» удалил выпуск программы «Футбольное обозрение» от 31 мая со своего канала в YouTube.
Отметим, это произошло менее, чем через час после публикации изданием Tribuna.com цитаты ведущего Евгения Монарховича о том, что интервью сенегальского голкипера «Славии» Иссы Ндойе на «языке Пушкина, Толстого и Достоевского» является показателем его уважения к белорусской культуре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ТК «Мозырь» удалил видео, в котором ведущий назвал интервью сенегальского голкипера «Славии» на русском языке показателем уважения к белорусской культуре
Телеканал «Мозырь» удалил выпуск программы «Футбольное обозрение» от 31 мая со своего канала в YouTube.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии