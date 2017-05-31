ТК «Мозырь» удалил видео, в котором ведущий назвал интервью сенегальского голкипера «Славии» на русском языке показателем уважения к белорусской культуре

Телеканал «Мозырь» удалил выпуск программы «Футбольное обозрение» от 31 мая со своего канала в YouTube.

Отметим, это произошло менее, чем через час после публикации изданием Tribuna.com цитаты ведущего Евгения Монарховича о том, что интервью сенегальского голкипера «Славии» Иссы Ндойе на «языке Пушкина, Толстого и Достоевского» является показателем его уважения к белорусской культуре.

Ведущий ТК «Мозырь»: «Ндойе дал интервью по-русски. Это показатель уважения к культуре Беларуси, где большинство говорит на языке Пушкина, Толстого и Достоевского»