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ТК «Мозырь» удалил видео, в котором ведущий назвал интервью сенегальского голкипера «Славии» на русском языке показателем уважения к белорусской культуре

01.06.2017 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Телеканал «Мозырь» удалил выпуск программы «Футбольное обозрение» от 31 мая со своего канала в YouTube.

Отметим, это произошло менее, чем через час после публикации изданием Tribuna.com цитаты ведущего Евгения Монарховича о том, что интервью сенегальского голкипера «Славии» Иссы Ндойе на «языке Пушкина, Толстого и Достоевского» является показателем его уважения к белорусской культуре.

Ведущий ТК «Мозырь»: «Ндойе дал интервью по-русски. Это показатель уважения к культуре Беларуси, где большинство говорит на языке Пушкина, Толстого и Достоевского»

 

 
 
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