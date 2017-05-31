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Андрей Костицын подписал контракт с «Куньлунем»

01.06.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-форвард «Сочи» Андрей Костицын продолжит карьеру в «Куньлунь Ред Стар».

«Андрей Костицын подписал односторонний контракт с «Куньлунем» сроком на один год», — сообщили в пресс-службе китайского клуба.

В 51 матче прошлого чемпионата КХЛ Костицын набрал 34 (16+18) очка. Ранее он также выступал за «Торпедо» и «Трактор».

 
 
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Экс-форвард «Сочи» Андрей Костицын продолжит карьеру в «Куньлунь Ред Стар».

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