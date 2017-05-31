Андрей Костицын подписал контракт с «Куньлунем»

Экс-форвард «Сочи» Андрей Костицын продолжит карьеру в «Куньлунь Ред Стар».

подписал односторонний контракт с «Куньлунем» сроком на один год», — сообщили в пресс-службе китайского клуба.

В 51 матче прошлого чемпионата КХЛ Костицын набрал 34 (16+18) очка. Ранее он также выступал за «Торпедо» и «Трактор».