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Футбольная сборная Беларуси занимает 83-е место в июньском рейтинге ФИФА

01.06.2017 12:21 — Новости Спорта | БелТА  
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу в июньском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) занимает 83-е место, потеряв пять позиций по сравнению с предыдущим списком, опубликованном в мае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем месяце весны национальная команда матчей не проводила и с 419 очками располагается на 83-й строке. Всего на один балл от белорусских футболистов отстает сборная Кабо-Верде - 418. Сегодня подопечные Игоря Криушенко в 21.45 сыграют товарищеский матч на выезде со Швейцарией (9-е место в рейтинге ФИФА). Затем белорусы проведут две домашние встречи: 9 июня в Борисове в ходе отборочного цикла чемпионата мира 2018 года с командой Болгарии (60), 12 июня в Минске - товарищеская игра с Новой Зеландией (95).

Остальные соперники сборной Беларуси по отборочной группе А мирового первенства находятся на следующих местах: Франция - 6, Нидерланды - 31, Швеция - 34, Люксембург - 145.

Рейтинг одиннадцати сильнейших сборных ФИФА в июне:

1. Бразилия 1715 очков,

2. Аргентина 1626,

3. Германия 1511,

4. Чили 1422,

5. Колумбия 1366,

6. Франция 1332,

7. Бельгия 1292,

8. Португалия 1267,

9. Швейцария 1263,

10-11. Испания 1198,

10-11. Польша 1198.

Из сборных стран бывшего СССР выше остальных находится Украина, у которой 37-е место. Остальные постсоветские сборные занимают такие позиции: 62 - Узбекистан, 63 - Россия, 68 - Армения, 76 - Азербайджан, 98 - Эстония, 100 - Казахстан, 104 - Литва, 122 - Грузия и Латвия, 132 - Кыргызстан, 137 - Таджикистан, 143 - Туркменистан, 161 - Молдова.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В последнем месяце весны национальная команда матчей не проводила и с 419 очками располагается на 83-й строке.

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