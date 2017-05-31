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Футбольная сборная Беларуси занимает 83-е место в июньском рейтинге ФИФА
01.06.2017 12:21 — Новости Спорта | БелТА
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу в июньском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) занимает 83-е место, потеряв пять позиций по сравнению с предыдущим списком, опубликованном в мае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В последнем месяце весны национальная команда матчей не проводила и с 419 очками располагается на 83-й строке. Всего на один балл от белорусских футболистов отстает сборная Кабо-Верде - 418. Сегодня подопечные Игоря Криушенко в 21.45 сыграют товарищеский матч на выезде со Швейцарией (9-е место в рейтинге ФИФА). Затем белорусы проведут две домашние встречи: 9 июня в Борисове в ходе отборочного цикла чемпионата мира 2018 года с командой Болгарии (60), 12 июня в Минске - товарищеская игра с Новой Зеландией (95).
Остальные соперники сборной Беларуси по отборочной группе А мирового первенства находятся на следующих местах: Франция - 6, Нидерланды - 31, Швеция - 34, Люксембург - 145.
Рейтинг одиннадцати сильнейших сборных ФИФА в июне:
1. Бразилия 1715 очков,
2. Аргентина 1626,
3. Германия 1511,
4. Чили 1422,
5. Колумбия 1366,
6. Франция 1332,
7. Бельгия 1292,
8. Португалия 1267,
9. Швейцария 1263,
10-11. Испания 1198,
10-11. Польша 1198.
Из сборных стран бывшего СССР выше остальных находится Украина, у которой 37-е место. Остальные постсоветские сборные занимают такие позиции: 62 - Узбекистан, 63 - Россия, 68 - Армения, 76 - Азербайджан, 98 - Эстония, 100 - Казахстан, 104 - Литва, 122 - Грузия и Латвия, 132 - Кыргызстан, 137 - Таджикистан, 143 - Туркменистан, 161 - Молдова.-0-
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В последнем месяце весны национальная команда матчей не проводила и с 419 очками располагается на 83-й строке.
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