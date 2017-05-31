Швейцария – Беларусь. Филипенко и Драгун провели больше матчей в сборной Беларуси, чем остальные полевые игроки вместе взятые

Сегодня, 1 июня, состоится товарищеский матч национальных сборных Швейцария – Беларусь (21:45).

Самые опытные игроки белорусской команды – Егор Филипенко и Станислав Драгун, выходивших на поле в 48 и 40 матчах национальной сборной соответственно. Таким образом, на двоих они провели 88 матчей.

Это больше, чем у остальных 14 полевых игроков вместе взятых. На их счету суммарно 78 матчей за сборную.

Отметим, на счету Андрея Горбунова – 13 матчей за сборную, Сергея Черника – 9, Андрея Климовича – 0.