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У Кульчия после трех сыновей родилась дочь

01.06.2017 12:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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У бывшего игрока сборной Беларуси Александра Кульчия в Москве родилась дочь. Малышку назвали Стефанией.

Это уже четвертый ребенок в семье Александра и Светланы. До этого рождались только сыновья — Максим, которому сейчас 22 года, Влад (18) и Мирослав (8).

 
 
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У бывшего игрока сборной Беларуси Александра Кульчия в Москве родилась дочь.

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