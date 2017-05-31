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У Кульчия после трех сыновей родилась дочь
01.06.2017 12:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
У бывшего игрока сборной Беларуси Александра Кульчия в Москве родилась дочь. Малышку назвали Стефанией.
Это уже четвертый ребенок в семье Александра и Светланы. До этого рождались только сыновья — Максим, которому сейчас 22 года, Влад (18) и Мирослав (8).
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У бывшего игрока сборной Беларуси Александра Кульчия в Москве родилась дочь.
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