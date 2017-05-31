У Кульчия после трех сыновей родилась дочь

У бывшего игрока сборной Беларуси Александра Кульчия в Москве родилась дочь. Малышку назвали Стефанией.

Это уже четвертый ребенок в семье Александра и Светланы. До этого рождались только сыновья — Максим, которому сейчас 22 года, Влад (18) и Мирослав (8).