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Бык Смоляк стал новым маскотом «Смолевичей-СТИ»

01.06.2017 14:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Смолевичи-СТИ» представили нового маскота клуба. Им стал бык Смоляк.

Отметим, что варианты маскотов присылали болельщики клуба. Победителем стал Иван Котов.

Маскот будет присутствовать на матче 3-го июня «Смолевичи-СТИ» – «Орша».

Бык Смоляк стал новым маскотом «Смолевичей-СТИ»

Фото: страница ФК «Смолевичи-СТИ» «Вконтакте»

 
 
Ссылка на источник 24
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«Смолевичи-СТИ» представили нового маскота клуба.

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