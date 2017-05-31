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Бык Смоляк стал новым маскотом «Смолевичей-СТИ»
01.06.2017 14:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Смолевичи-СТИ» представили нового маскота клуба. Им стал бык Смоляк.
Отметим, что варианты маскотов присылали болельщики клуба. Победителем стал Иван Котов.
Маскот будет присутствовать на матче 3-го июня «Смолевичи-СТИ» – «Орша».
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«Смолевичи-СТИ» представили нового маскота клуба.
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