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Андрей Мезин: «Контракт с «Динамо» закончен, а продлевать мне его не предлагали»
01.06.2017 14:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Андрей Мезин рассказал об уходе из минского «Динамо».
- Какие ваши дальнейшие планы?
– А вот об этом пока рассуждать не могу. Контракт с «Динамо» закончен, а продлевать мне его не предлагали.
Сборная? Думаю, нужно некоторое время для того, чтобы говорить что-то конкретное. Все-таки новому председателю ФХБ сейчас пока не до кадровых вопросов в национальной команде. Со своей же стороны хочу отметить, что прямо сейчас я готов работать. Хотя, конечно, многое будет зависеть от будущего тренерского штаба, – сказал Мезин.
Полное интервью с Андреем Мезиным читайте на Tribuna.com завтра.
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Белорусский специалист Андрей Мезин рассказал об уходе из минского «Динамо».
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