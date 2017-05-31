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Николай Ходасевич: «Поражение «молодежки» 0:7? Просто дичь какая-то»

01.06.2017 14:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментатор БГТРК Николай Ходасевич поделился мнением о поражении молодежной сборной Беларуси в товарищеском матче со сборной России со счетом 0:7.

«Поражение 0:7 от России в товарищеском матче иначе как позором не назовешь. Вчера это было понятно после финального свистка.

Сегодня мы ищем комментарии Людаса Румбутиса, и он ищет положительные моменты, ссылаясь на то, что вышли вторые номера, которые не потянули этот товарищеский матч перед стартом команды в квалификации ЧЕ. И есть положительные моменты… Не знаю, в чем они заключаются.

Забывают только об одном – здесь не до улыбок. Это не клуб, где можно проигрывать 0:10 и выстраивать какую-то долгосрочную стратегию. Это национальная молодежная сборная, которая на международной арене крупно проиграла 0:7. Никто не будет вдаваться в подробности: вторые, пятые или десятые номера там играли. Все просто зафиксируют эту цифру в голове, и от нее будут отталкиваться, анализируя, что происходит с нашим футболом, и в какой системе координат мы находимся. Ведь это важно, на это нужно обращать внимание. А не проигрывать так крупно и говорить, что все здорово, что мы учтем все ошибки.

Друзья, какие тут ошибки? 0:10 вторые номера могут проигрывать первым в двухсторонке между собой, чтобы никто не видел. Ну а здесь нужно практически играть на результат. Об этом ведь не нужно забывать.

Что мы испытываем сегодня? Просто дичь какую-то. И то, что наша молодежная сборная проигрывает со счетом 0:7, расходится по интернету, как дичь.

Вот сзади у меня на плакате надпись – «750 лет Могилеву. Традиции жизни». Ну и где какие традиции? Проигрывать наши традиции? В общем ужасно», – сказал Ходасевич.

Людас Румбутис: «Первый тайм мне понравился. Моменты у нас были даже после перерыва. Но в целом, получили по делу»

 
Теги: Могилев
 
 
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Комментатор БГТРК Николай Ходасевич поделился мнением о поражении молодежной сборной Беларуси в товарищеском матче со сборной России со счетом 0:7.

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