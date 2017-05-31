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Беларусь опустилась на 5 позиций в рейтинге ФИФА
01.06.2017 15:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу потеряла пять позиций в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на
Белорусская команда в мае не провела ни одного поединка и с 419 баллами в обновленном рейтинге занимает 83-е место. Подопечные Игоря Криушенко всего на один балл опережают сборную Кабо-Верде, в активе которой 418 очков.
Из сборных стран бывшего СССР наибольший рейтинг у Украины — 37-е место. Российская команда опустилась на рекордно низкую 63-ю строчку. Ранее россияне занимали 61-е место, которое до сегодняшнего дня было для нее самым низким. Впервые российская команда оказалась на 61-й позиции 9 февраля, а в апреле национальная команда вернулась на эту строчку.
В первой десятке рейтинга по сравнению с майской версией произошло одно изменение: сборная Польши поднялась на одну позицию и делит десятую строчку с испанцами.
Рейтинг ФИФА, версия от 1 июня:
Напомним, 1 июня белорусская команда проведет товарищеский поединок против сборной Швейцарии (9-е место в рейтинге ФИФА). Стартовый свисток на стадионе "Де ля Маладьер" прозвучит в 21:30 (по минскому времени). В прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 5".
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу потеряла пять позиций в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на...
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