Беларусь опустилась на 5 позиций в рейтинге ФИФА

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу потеряла пять позиций в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на официальном сайте организации 1 июня.

Белорусская команда в мае не провела ни одного поединка и с 419 баллами в обновленном рейтинге занимает 83-е место. Подопечные Игоря Криушенко всего на один балл опережают сборную Кабо-Верде, в активе которой 418 очков.

Из сборных стран бывшего СССР наибольший рейтинг у Украины — 37-е место. Российская команда опустилась на рекордно низкую 63-ю строчку. Ранее россияне занимали 61-е место, которое до сегодняшнего дня было для нее самым низким. Впервые российская команда оказалась на 61-й позиции 9 февраля, а в апреле национальная команда вернулась на эту строчку.

В первой десятке рейтинга по сравнению с майской версией произошло одно изменение: сборная Польши поднялась на одну позицию и делит десятую строчку с испанцами.

Рейтинг ФИФА, версия от 1 июня:

(1). Бразилия — 1715 очков (2). Аргентина — 1626 (3). Германия — 1511 (4). Чили — 1422 (5). Колумбия — 1366 (6). Франция — 1332 (7). Бельгия — 1292 (8). Португалия — 1267 (9). Швейцария — 1263 (10). Испания — 1198 (11). Польша — 1198

Напомним, 1 июня белорусская команда проведет товарищеский поединок против сборной Швейцарии (9-е место в рейтинге ФИФА). Стартовый свисток на стадионе "Де ля Маладьер" прозвучит в 21:30 (по минскому времени). В прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 5".