ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь опустилась на 5 позиций в рейтинге ФИФА

01.06.2017 15:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу потеряла пять позиций в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на официальном сайте организации 1 июня.

Белорусская команда в мае не провела ни одного поединка и с 419 баллами в обновленном рейтинге занимает 83-е место. Подопечные Игоря Криушенко всего на один балл опережают сборную Кабо-Верде, в активе которой 418 очков.

Из сборных стран бывшего СССР наибольший рейтинг у Украины — 37-е место. Российская команда опустилась на рекордно низкую 63-ю строчку. Ранее россияне занимали 61-е место, которое до сегодняшнего дня было для нее самым низким. Впервые  российская команда оказалась на 61-й позиции 9 февраля, а в апреле национальная команда вернулась на эту строчку.

В первой десятке рейтинга по сравнению с майской версией произошло одно изменение: сборная Польши поднялась на одну позицию и делит десятую строчку с испанцами.

Рейтинг ФИФА, версия от 1 июня:

  1. (1). Бразилия — 1715 очков
  2. (2). Аргентина — 1626
  3. (3). Германия — 1511
  4. (4). Чили — 1422
  5. (5). Колумбия — 1366
  6. (6). Франция — 1332
  7. (7). Бельгия — 1292
  8. (8). Португалия — 1267
  9. (9). Швейцария — 1263
  10. (10). Испания — 1198
  11. (11). Польша — 1198

 

Напомним, 1 июня белорусская команда проведет товарищеский поединок против сборной Швейцарии (9-е место в рейтинге ФИФА). Стартовый свисток на стадионе "Де ля Маладьер" прозвучит в 21:30 (по минскому времени). В прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 5".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 1 июн — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу потеряла пять позиций в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «Поражение «молодежки» 0:7? Просто дичь какая-то»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика