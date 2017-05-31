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«Зенит» объявил о назначении Манчини
01.06.2017 15:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Роберто Манчини официально стал главным тренером
Итальянец заключил с петербургским клубом трехлетний контракт с возможностью продления еще на два года.
Итальянец ранее работал главным тренером в «Фиорентине», «Лацио», «Интере», «Манчестер Сити» и «Галатасарае». В качестве тренера Манчини три раза становился чемпионом Италии, четырежды – обладателем Кубка Италии, один раз побеждал в Суперкубке Италии, по разу выигрывал английский чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок Турции.
Тренер оставался без работы на протяжении десяти последних месяцев. В начале августа прошлого года он покинул «Интер».
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Роберто Манчини официально стал главным тренером «Зенита».
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