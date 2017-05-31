Белорусы Коваленко и Дедков уступили на старте этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Александр Коваленко и Александр Дедков уступили в первом матче основной сетки этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве бразильцам Эвандро и Андре - 0:2 (15:21, 18:21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусам достались именитые соперники в первом туре в группе Е. Эвандро - участник Олимпийских игр в Рио, на которых с другим партнером Педро Собергом занял девятое место. В текущем сезоне, объединив усилия с Андре, он занял второе место на этапе Мирового тура в американском Форт-Лодердейле. В первом сете прошедшей игры Коваленко и Дедков не смогли оказать упорного сопротивления, однако значительно улучшили свою игру во второй партии, в ходе которой вели 16:14. Однако мощные атаки Эвандро (рост 210 см) не позволили белорусам удержать преимущество.

На предварительной стадии основной сетки в группе Е Мирового тура в Москве Александр Коваленко и Александр Дедков сыграют еще два матча. 2 июня с американцами Теодором Бруннером и Кейси Паттерсоном, бельгийцами Дрисом Коекелкореном и Томом ван Валле. Три команды выходят в плей-офф турнира.

В квалификации соревнований за право сыграть в основной сетке белорусы были сильнее Максима Тьерси/Ромена Ди Гьянтоммасо из Франции - 2:0 (21:14, 21:18). Во втором круге отбора Коваленко и Дедков были сильнее Марко и Эстебана Гримальтов из Чили - 2:0 (21:19, 21:13).

Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Москве имеет категорию трех звезд. Призовой фонд соревнований составляет $150 тыс.-0-