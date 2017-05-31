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Национальная сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ выступит на этапе КМ в Белграде

01.06.2017 16:24 — Новости Спорта | БелТА  
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ проведет первый официальный старт в новом сезоне и выступит на третьем этапе Кубка мира в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Программа соревнований откроется 2 июня квалификационными заездами. Главный тренер сборной Владимир Шантарович взял в столицу Сербии ведущих атлетов. В первый день третьего этапа Кубка мира выступят в байдарке-одиночке Олег Юреня, байдарке-двойке Роман Петрушенко и Виталий Белько, в каноэ-двойке Андрей Богданович и Денис Махлай, Ольга Климова и Надежда Макарченко, обладательница премии World Paddle Awards (WPA) в категории наиболее перспективный молодой спортсмен по итогам сезона-2016. Наполовину обновлен состав женской байдарки-четверки. Вместе с бронзовыми призерами в Рио-де-Жанейро Ольгой Худенко и Надеждой Лепешко выступят Софья Юрченко и Дарья Бойчевская. Завершится турнир в Белграде 4 июня.

Первый и второй этап Кубка мира в Португалии и Венгрии, которые состоялись в мае, белорусские гребцы пропускали. Этап Кубка мира в столице Сербии станет хорошей проверкой сил перед главными стартами сезона - чемпионатом Европы в болгарском Пловдиве (10-17 июля) и мировым форумом гребцов в чешском Рачице (21-28 августа).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Программа соревнований откроется 2 июня квалификационными заездами. Главный тренер сборной Владимир Шантарович взял в столицу Сербии ведущих атлетов.

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