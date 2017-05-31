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ХК "Динамо-Минск" примет участие в Кубке Латвийских железных дорог

01.06.2017 16:56 — Новости Спорта |  
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" в ходе подготовки к десятому сезону Континентальной хоккейной лиги примут участие в Кубке Латвийских железных дорог, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе столичной команды.

Турнир пройдет в Риге с 13 по 16 августа. В первом туре соперниками минчан станут хозяева площадки - хоккеисты рижского "Динамо". Соперниками "зубров" станут казанский "Ак Барс" и ярославский "Локомотив".

Минское "Динамо" планирует начать подготовку к сезону в начале июля на "Минск-Арене".

Кубок латвийских железных дорог проводится с 2009 года. Минское "Динамо" пять раз принимало участие в турнире, но ни разу белорусской команде не удалось оказаться в призерах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Турнир пройдет в Риге с 13 по 16 августа. В первом туре соперниками минчан станут хозяева площадки - хоккеисты рижского "Динамо". Соперниками "зубров" станут казанский...

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