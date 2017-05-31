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АПЛ суммарно выплатит клубам 2,4 млрд фунтов за сезон-2016/17

01.06.2017 19:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Английская премьер-лига опубликовала данные о выплатах клубам по итогам сезона-2016/17.

Сумма складывалась из пяти пунктов, три из которых (равная компенсация, права на показ за границей и централизованные выплаты) носили фиксированный характер. Еще два пункта – поощрительные выплаты согласно занятому месту и выплаты за содержание материальной базы.

Наибольшую сумму от лиги получил «Челси» – 150,8 миллиона фунтов. «Тоттенхэм», занявший по итогам сезона второе место, получил 145,5 миллиона, «Манчестер Сити» – 146,9 миллиона, «Ливерпуль» – 146,1 миллиона, «Арсенал» – 139,6 миллиона, «Манчестер Юнайтед» – 141,1 миллиона.

Матчи первой шестерки чаще всего показывали в прямом эфире на всю Великобританию, лидер по этому показателю – «Ливерпуль» (29 матчей).

Вылетевшие клубы – «Халл», «Мидлсбро» и «Сандерленд» – заработали 97,4 миллиона, 98,8 миллиона и 93,5 миллиона фунтов соответственно.

Общая сумма выплат – 2,4 миллиарда фунтов.

Полностью с таблицей выплат можно ознакомиться здесь.

 
 
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Английская премьер-лига опубликовала данные о выплатах клубам по итогам сезона-2016/17.

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