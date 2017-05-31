«Ювентус» продал название стадиона страховой компании Allianz

«Ювентус» договорился с крупной страховой компанией Allianz о продаже прав на название стадиона.

С 1 июля «Ювентус Стэдиум» получит название «Альянц Стэдиум». Соглашение рассчитано на 7 лет.

Отметим, что Allianz также обладает правами на название стадиона «Баварии» и ряда других спортивных объектов по всему миру.













Фото: официальный сайт «Ювентуса»

8 причин обожать «Ювентус»