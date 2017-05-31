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«Ювентус» продал название стадиона страховой компании Allianz
01.06.2017 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ювентус» договорился с крупной страховой компанией Allianz о продаже прав на название стадиона.
С 1 июля «Ювентус Стэдиум» получит название «Альянц Стэдиум». Соглашение рассчитано на 7 лет.
Отметим, что Allianz также обладает правами на название стадиона «Баварии» и ряда других спортивных объектов по всему миру.
Фото: официальный сайт «Ювентуса»
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«Ювентус» договорился с крупной страховой компанией Allianz о продаже прав на название стадиона.
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