ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» на Кубке ЛЖД сыграет рижскими одноклубниками, «Ак Барсом» и «Локомотивом»

01.06.2017 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Стали известны соперники минского «Динамо» на Кубке на приз Латвийских железных дорог, который пройдет в Риге с 13 по 16 августа.

В матче-открытии турнира минское «Динамо» сыграет против рижского «Динамо».

Игра запланирована на 13 августа. Начало – в 19:30. Также соперниками «зубров» будут казанский «Ак Барс» и ярославский «Локомотив».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны соперники минского «Динамо» на Кубке на приз Латвийских железных дорог, который пройдет в Риге с 13 по 16 августа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ХК "Динамо-Минск" примет участие в Кубке Латвийских железных дорог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика