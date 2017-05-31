Минское «Динамо» на Кубке ЛЖД сыграет рижскими одноклубниками, «Ак Барсом» и «Локомотивом»

Стали известны соперники минского «Динамо» на Кубке на приз Латвийских железных дорог, который пройдет в Риге с 13 по 16 августа.

В матче-открытии турнира минское «Динамо» сыграет против рижского «Динамо».

Игра запланирована на 13 августа. Начало – в 19:30. Также соперниками «зубров» будут казанский «Ак Барс» и ярославский «Локомотив».