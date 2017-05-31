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Минское «Динамо» на Кубке ЛЖД сыграет рижскими одноклубниками, «Ак Барсом» и «Локомотивом»
01.06.2017 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны соперники минского «Динамо» на Кубке на приз Латвийских железных дорог, который пройдет в Риге с 13 по 16 августа.
В матче-открытии турнира минское «Динамо» сыграет против рижского «Динамо».
Игра запланирована на 13 августа. Начало – в 19:30. Также соперниками «зубров» будут казанский «Ак Барс» и ярославский «Локомотив».
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Стали известны соперники минского «Динамо» на Кубке на приз Латвийских железных дорог, который пройдет в Риге с 13 по 16 августа.
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