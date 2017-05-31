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Последний белорус покинул "Ролан Гаррос"

01.06.2017 19:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Интернациональный дуэт Максим Мирный (Беларусь) и Коко Вандевеге (США) потерпели поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос"), сообщает Sputnik.

Последний белорус покинул "Ролан Гаррос"
© AFP/ FRANCOIS XAVIER MARIT
Ролан Гаррос: Саснович вылетела во втором круге турнира

В четверг в матче первого круга "Ролан Гаррос" в миксте Мирный и Вандевеге потерпели поражение от Ярославы Шведовой и Александра Пейи — 5:7, 3:6.

Таким образом, белорусские теннисисты завершили выступления на парижских кортах. Напомним, в поединках второго тура квалификации потерпели поражение Илья Ивашко и Владимир Игнатик, не прошли квалификационный раунд Ольга Говорцова и Арина Соболенко. Лидер белорусской сборной Александра Саснович выбыла из борьбы накануне. Мирный, выступавший также в мужском парном разряде вместе с россиянином Михаилом Южным, проиграл 30 мая.

Открытый чемпионат Франции, призовой фонд которого в текущем году составляет 36 миллионов евро, завершится 11 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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На Открытый чемпионат Франции поехали шесть белорусских спортсменов, четыре из них не смогли преодолеть отборочный раунд.

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