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Последний белорус покинул "Ролан Гаррос"
01.06.2017 19:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн — Sputnik. Интернациональный дуэт Максим Мирный (Беларусь) и Коко Вандевеге (США) потерпели поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос"), сообщает Sputnik.
© AFP/ FRANCOIS XAVIER MARIT
В четверг в матче первого круга "Ролан Гаррос" в миксте Мирный и Вандевеге потерпели поражение от Ярославы Шведовой и Александра Пейи — 5:7, 3:6.
Таким образом, белорусские теннисисты завершили выступления на парижских кортах. Напомним, в поединках второго тура квалификации потерпели поражение Илья Ивашко и Владимир Игнатик, не прошли квалификационный раунд Ольга Говорцова и Арина Соболенко. Лидер белорусской сборной Александра Саснович выбыла из борьбы накануне.
Открытый чемпионат Франции, призовой фонд которого в текущем году составляет 36 миллионов евро, завершится 11 июня.
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На Открытый чемпионат Франции поехали шесть белорусских спортсменов, четыре из них не смогли преодолеть отборочный раунд.
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