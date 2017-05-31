Людас Румбутис: «Думаю, если россияне приедут в Минск, вряд ли позволят себе разыграть пенальти подобным образом»

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис прокомментировал о способе реализации пенальти соперниками из сборной России в товарищеском матче.

– Разыгранный россиянами пенальти показался вам унизительным?

– Унижение? Пусть россияне посмотрят статистику выступлений молодежных сборных. Сколько раз они сыграли в финальных стадиях молодежного Евро? В среду была всего одна игра. Думаю, если россияне приедут в Минск, вряд ли позволят себе разыграть пенальти подобным образом. Все равно благодарен руководству РФС за возможность провести такой спарринг. Мы прилично получили по горбу, – сказал Румбутис.