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Людас Румбутис: «Думаю, если россияне приедут в Минск, вряд ли позволят себе разыграть пенальти подобным образом»

01.06.2017 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис прокомментировал о способе реализации пенальти соперниками из сборной России в товарищеском матче.

– Разыгранный россиянами пенальти показался вам унизительным?

– Унижение? Пусть россияне посмотрят статистику выступлений молодежных сборных. Сколько раз они сыграли в финальных стадиях молодежного Евро? В среду была всего одна игра. Думаю, если россияне приедут в Минск, вряд ли позволят себе разыграть пенальти подобным образом. Все равно благодарен руководству РФС за возможность провести такой спарринг. Мы прилично получили по горбу, – сказал Румбутис.

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