|
Ролан Гаррос. Микст. Мирный и Вандевей выбыли в первом круге
01.06.2017 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ролан Гаррос
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 36 миллионов евро
Открытые корты, грунт
Смешанный разряд
Первый круг
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ролан Гаррос Париж, Франция 22 мая – 11 июня 2017 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 36 миллионов евро Открытые корты, грунт Смешанный разряд Первый круг .
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии