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Ролан Гаррос. Микст. Мирный и Вандевей выбыли в первом круге

01.06.2017 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ролан Гаррос

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 36 миллионов евро

Открытые корты, грунт

Смешанный разряд

Первый круг

Жан-Жюльен Ройер (Антильские Острова) / Хаоцзин Чжань (Тайвань)  Дэниэл Нестор (Канада) / Алла Кудрявцева (Россия)
6:47:6
Дата проведения
1 июня, 15.16
Онлайн матча

 

Абигайль Спирс (США) / Хуан Себастьян Кабаль (Колумбия)  Юн-Жань Чжань (Тайвань) / Джон Пирс (Австралия)
6:46:2
Дата проведения
31 мая, 10.19
Онлайн матча

 

Дария Юрак (Хорватия) / Мате Павич (Хорватия)  Саня Мирза (Индия) / Иван Додиг (Хорватия)
Дата проведения
2 июня,
Онлайн матча

 

Рейчел Атаво (Копс-Джонс) (США) / Трет Хьюи (Филиппины)  Эдуард Роже-Васселин (Франция) / Андреа Главачкова (Чехия)
6:10:0
Дата проведения
1 июня, 17.16
Онлайн матча

 

Равен Клаасен (ЮАР) / Катарина Среботник (Словения)  Мартина Хингис (Швейцария) / Леандер Паес (Индия)
Дата проведения
2 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Александер Пейя (Австрия) / Ярослава Шведова (Казахстан)  Максим Мирный (Беларусь) / Коко Вандевей (США)
7:56:3
Дата проведения
1 июня, 15.36
Онлайн матча

 

Рохан Бопанна (Индия) / Габриэла Дабровски (Канада)  Джессика Мур (Австралия) / Мэтт Рейд (Австралия)
6:06:1
Дата проведения
1 июня, 15.58
Онлайн матча

 

Бруно Суарес (Бразилия) / Елена Остапенко (Латвия)  Алисия Росольска (Польша) / Майкл Венус (Новая Зеландия)
Дата проведения
2 июня,
Онлайн матча

 

Андреа Клепач (Словения) / Доминик Инглот (Великобритания)  Квета Пешке (Чехия) / Айсам-уль-Хак Куреши (Пакистан)
6:46:2
Дата проведения
1 июня, 14.16
Онлайн матча

 

Анна-Лена Гренефельд (Германия) / Роберт Фара (Колумбия)  Кристина Макхейл (США) / Брайан Бейкер (США)
6:17:6
Дата проведения
1 июня, 15.43
Онлайн матча

 

Элина Свитолина (Украина) / Артем Ситак (Новая Зеландия)  Миртий Жорж (Франция) / Джеффри Бланкано (Франция)
6:16:4
Дата проведения
1 июня, 15.47
Онлайн матча

 

Раджив Рам (США) / Кейси Деллакуа (Австралия)  Виржини Раззано (Франция) / Венсан Мильо (Франция)
5:4
Дата проведения
1 июня, 17.02
Онлайн матча

 

Анастасия Родионова (Австралия) / Никола Мектич (Хорватия)  Джонатан Эйссерик (Франция) / Ализе Корне (Франция)
Дата проведения
2 июня,
Онлайн матча

 

Клое Паке (Франция) / Бенуа Пэр (Франция)  Йи-Фан Сюй (Китай) / Фабрис Мартен (Франция)
Дата проведения
2 июня,
Онлайн матча

 

Полин Парментье (Франция) / Матиас Бург (Франция)  Николас Монро (США) / Барбора Крейчикова (Чехия)
Дата проведения
2 июня,
Онлайн матча

 

Бетани Маттек-Сэндс (США) / Стив Джонсон (США)  Люция Градецка (Чехия) / Марцин Матковски (Польша)
Дата проведения
2 июня, 11.30
Онлайн матча

 

 
 
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Ролан Гаррос Париж, Франция 22 мая – 11 июня 2017 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 36 миллионов евро Открытые корты, грунт Смешанный разряд Первый круг .

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