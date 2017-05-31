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Сергей Корниленко: «Глеб уникум – и ноги золотые, и мышление: наверное, таких футболистов у нас больше не будет»

01.06.2017 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Сергей Корниленко, завершивший карьеру в сборной Беларуси, в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу попытался ответить на вопрос, чего не хватает национальной команде для выхода на топ-турнир.

– Часто задумывался, чего нам не хватает хотя бы до плей-офф?

– Игры сердцем. Единения на всех фронтах, как тем же словакам. И больших мастеров, как Гамшик, которые в ключевых эпизодах могут повести за собой, решить исход. Нам бы троих-четверых периода Саши Глеба в «Арсенале», тогда можно и спрашивать по полной, почему не вышли. А когда Глеб один, это тяжело. С ним же рядом не Фабрегас или ван Перси – условно говоря, Корниленко и Калачев...

– У нас если уезжают, то в основном в Россию.

– Значит, таков наш уровень и показатель спроса на белорусских футболистов. А Саня совсем молоденьким попал в Германию и сам всего добился. Рассказывал мне, как плакал на первых порах. Магат в «Шутгарте» – Железный Феликс. А немцы на тренировках шарашат тебя по ногам будь здоров! Хотел уехать, однако перетерпел и все доказал. Но Глеб уникум – и ноги золотые, и мышление: наверное, таких футболистов у нас больше не будет, – сказал Корниленко.

Напомним, недавно у Александра Глеба закончился контракт с «Крыльями Советов». Футболист на данный момент является свободным агентом.

 
 
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Нападающий Сергей Корниленко, завершивший карьеру в сборной Беларуси, в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу попытался ответить на вопрос, чего...

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