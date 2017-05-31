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КХЛ может разрешить клубам лиги забирать игроков у «Кузни» без выплаты компенсации

01.06.2017 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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КХЛ может принять поправку, которая позволит клубам лиги подписывать контракты с игроками новокузнецкого «Металлурга», не выплачивая «Кузне» денежной компенсации.

Речь идет как о хоккеистах, имеющих односторонние контракты, так и тех, у кого были двусторонние соглашения.

«Не буду это комментировать. Могу сказать только то, что мы посылали свои предложения, лига – свои встречные.

К какому знаменателю мы придем, все узнают, когда мы договоримся. Раньше о чем-то говорить бессмысленно», – сказал руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко.

 
 
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КХЛ может принять поправку, которая позволит клубам лиги подписывать контракты с игроками новокузнецкого «Металлурга», не выплачивая «Кузне» денежной...

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