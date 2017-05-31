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КХЛ может разрешить клубам лиги забирать игроков у «Кузни» без выплаты компенсации
01.06.2017 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
КХЛ может принять поправку, которая позволит клубам лиги подписывать контракты с игроками новокузнецкого «Металлурга», не выплачивая «Кузне» денежной компенсации.
Речь идет как о хоккеистах, имеющих односторонние контракты, так и тех, у кого были двусторонние соглашения.
«Не буду это комментировать. Могу сказать только то, что мы посылали свои предложения, лига – свои встречные.
К какому знаменателю мы придем, все узнают, когда мы договоримся. Раньше о чем-то говорить бессмысленно», – сказал руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко.
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КХЛ может принять поправку, которая позволит клубам лиги подписывать контракты с игроками новокузнецкого «Металлурга», не выплачивая «Кузне» денежной...
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