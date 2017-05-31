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Швейцария – Беларусь. Сачивко, Евдокимов и Скавыш сыграют с первых минут
01.06.2017 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав сборной Беларуси на товарищеский матч со Швейцарией, сообщает твиттер АБФФ.
Беларусь: Черник, Бурко, Филипенко (К), Сиваков, Сачивко, Евдокимов, Легчилин, Драгун, Баланович, Скавыш, Гордейчук.
Запасные: Горбунов, Климович, Павловец, Матвейчик, Алисейко, Быков, Савицкий, Лаптев.
Матч начнется в 21.45.
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Стал известен состав сборной Беларуси на товарищеский матч со Швейцарией, сообщает твиттер АБФФ.
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