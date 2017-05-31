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Королек, Кулак и Юринок номинированы на звание лучшего молодого гандболиста мира
01.06.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусcкие гандболисты Артем Кулак, Артем Королек и Андрей Юринок номинированы на звание лучшего молодого гандболиста мира.
Голосование проводит популярный интернет-портал handball-planet.com.
Выбор происходит через голосование жюри, составленного из известных гандбольных журналистов 12-ти стран, а затем болельщиков.
По итогам голосования представителей СМИ в число номинантов включены сразу трое белорусов: линейный «Сен-Рафаэля» Артем Королек, левый крайний Андрей Юринок и разыгрывающий Артем Кулак из БГК имени Мешкова (все 1996 г.р.).
Сейчас открыто голосование болельщиков в Интернете.
Ознакомиться с полным списком конкурсантов и проголосовать за лучших каждый из вас может
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Белорусcкие гандболисты Артем Кулак, Артем Королек и Андрей Юринок номинированы на звание лучшего молодого гандболиста мира.
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