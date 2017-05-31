Королек, Кулак и Юринок номинированы на звание лучшего молодого гандболиста мира 

Белорусcкие гандболисты Артем Кулак, Артем Королек и Андрей Юринок номинированы на звание лучшего молодого гандболиста мира.

Голосование проводит популярный интернет-портал handball-planet.com.

Выбор происходит через голосование жюри, составленного из известных гандбольных журналистов 12-ти стран, а затем болельщиков.

По итогам голосования представителей СМИ в число номинантов включены сразу трое белорусов: линейный «Сен-Рафаэля» Артем Королек, левый крайний Андрей Юринок и разыгрывающий Артем Кулак из БГК имени Мешкова (все 1996 г.р.).

Сейчас открыто голосование болельщиков в Интернете.

Ознакомиться с полным списком конкурсантов и проголосовать за лучших каждый из вас может здесь .