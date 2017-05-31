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Бурко, Евдокимов, Легчилин и Сачивко дебютировали за сборную Беларуси
01.06.2017 21:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футболисты Игорь Бурко, Олег Евдокимов, Алексей Легчилин и Александр Сачивко вышли в стартовом составе сборной Беларуси на матч со Швейцарией.
Таким образом, сразу четыре игрока дебютировали за национальную команду.
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Футболисты Игорь Бурко, Олег Евдокимов, Алексей Легчилин и Александр Сачивко вышли в стартовом составе сборной Беларуси на матч со Швейцарией.
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