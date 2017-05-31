Дмитрий Бага: «В сборной должны играть сильнейшие здесь и сейчас. И не важно, сколько тебе лет: 18, 36 или 40»

Полузащитник Дмитрий Бага прокомментировал итоги первого тайма товарищеского матча Швейцария – Беларусь (1:0, перерыв).

«У Швейцарии преимущество. Это нормально. Они играют дома. Мы обороняемся, но надо отдать должное нашим ребятам – они не дали создать много моментов сопернику. Достойно обороняемся, но в атаке мало имеем моментов.

Сборная Криушенко? До этого тоже была сборная, которая не давала результат. Была критика, много критики. Возможно, пришло время что-то менять. Но я придерживаюсь такого мнения, что национальная сборная эта та команда, в которой должны играть сильнейшие здесь и сейчас. И не важно, сколько тебе лет: 18, 36 или 40. У меня нет ответа, правильно ли говорить, что сборная нового созыва. Но у каждого свой путь. Посмотрим, что получится. Но по первому тайму со Швейцарией не могу сказать, что провальная игра. Ребята действуют неплохо.

Вижу ли себя в сборной? Как и любой футболист с белорусским паспортом. Желание есть. Так что – посмотрим», – сказал Бага в эфире «Беларусь 5».